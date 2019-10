Cengio, bimbo schiacciato da un cancello scorrevole: trasportato in codice rosso al Gaslini

Il piccolo (pare di 10 anni) è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova. Secondo quanto riferito, il bambino non avrebbe riportato fratture né lesioni craniche, al torace e all'addome. Al momento resta in osservazione per il politrauma e il completamento degli accertamenti. Il paziente è rimasto sempre vigile e reattivo.