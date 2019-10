Pietra Ligure, rapina a porta valori: 400 mila euro il bottino

Questi i fatti di quel pomeriggio: una guardia giurata in servizio presso la società di vigilanza privata "La Vigile" di Savona, stava effettuando il giro di ritiri di contante nella zona, quando, dopo il prelievo presso lo sportello C.U.P. del nosocomio pietrese, è stato avvicinato da uno sconosciuto armato di pistola con volto parzialmente travisato, che dietro la minaccia dell'arma, lo ha costretto a salire sull'autovettura di servizio ed a portarsi in una zona isolata di Loano, quella di Via degli Orsolani, ove, presso un magazzino, è stato narcotizzato e rapinato della somma di 400 mila euro, frutto dei prelievi eseguiti dalla vittima nella giornata.