Due dispersi sul passo del Faiallo: giornata di lavoro intenso per Soccorso Alpino e vigili del fuoco

La prima persona dispersa è stata trovata quasi subito dai Vigili del Fuoco, mentre per la seconda le ricerche si sono protratte a lungo fino alla sera. La squadra del Soccorso Alpino, intorno alle 19.00, ha ritrovato il disperso (in buona salute) in una zona molto impervia. Nella zona, a causa della fitta nebbia non era facile orientarsi: il vento e l’arrivo del buio hanno complicato la situazione.

I due Tecnici del Soccorso Alpino impegnati nella ricerca, che hanno ritrovato l’uomo, hanno così richiesto assistenza in quanto nonostante fosse in buona salute, l'uomo ritrovato non era in grado di movimentarsi in quella zona impervia. E' stata così attivata un’altra squadra del Soccorso Alpino che si è calata dall’alto nel canalone dove si trovava l’uomo.

In sicurezza, con gli altri tecnici, sono state allestite corde fisse per aiutare la persona a risalire: l’intervento si è concluso alle ore 23.30 quando tutti sono rientrati ai mezzi.