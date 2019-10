Battelli (M5S): "Bene approvazione legge delegazione, ora al lavoro per ridurre infrazioni"

"Migliaia di soldi risparmiati dai cittadini, 26 direttive recepite, 10 regolamenti adeguati. Ecco i numeri che si porta dietro l'approvazione della Legge di delegazione 2018". E' quanto affermato, in una nota, dal presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli, del M5S, subito dopo l'approvazione della Legge di delegazione 2018 da parte della Camera, con 264 voti a favore.



"Tra i pilastri di questa legge di delegazione ci sono, tra l'altro, la sostenibilità economica e quella ambientale, tematiche di estrema attualità, perfettamente in linea con le priorità di questo governo che vuole mettere al centro delle politiche nazionali ed europee la protezione e l’attenzione dell’Italia all’ambiente (Green new deal come parte di un Green Deal europeo)" prosegue Battelli.



"Ora la Commissione Politiche Ue, e ringrazio i colleghi per la leale collaborazione che da sempre li contraddistingue, lavorerà sodo per arrivare alla predisposizione delle prossime Leggi europee. Sarà importante intensificare gli sforzi per ridurre drasticamente il numero delle procedure di infrazione aperte dall'Ue nei confronti dell'Italia. Attualmente sono 81 ma sono sicuro che, grazie al rapporto solido e proficuo che si è instaurato con il ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola, riusciremo a contrarle velocemente".