"Immagini ed esperienze sulle alpi liguri": pomeriggio di proiezioni a Giustenice

Sabato 5 ottobre, alle ore 16 presso la splendida location del rifugio escursionistico “La Lucanda” di Cascina Porro situata a 800 metri sul livello del mare nel Comune di Giustenice, si terrà l’evento dal titolo “Immagini ed esperienze sulle alpi liguri”. La serata si baserà sulla proiezione di splendide immagini e escursioni effettuate sulle Alpi Liguri.

Saranno proiettate foto inerenti tutto l'arco Alpino Ligure con il commento di Andrea Parodi, alpinista, escursionista e scrittore. Interverranno alla serata Fulvio Scotto, uno dei maggiori esponenti dell'alpinismo italiano e Franco Leonuro responsabile del blog "Munta e Chinn'a trekking". Presenta la serata Franco Calderone, organizzatore di escursioni e trekking. Tutto con il patrocinio del Comune di Giustenice.

“Il progetto di valorizzazione e promozione turistica del comprensorio, tramite lo sviluppo delle attività outdoor che vede impegnata l’Amministrazione comunale di Giustenice, continua a muovere i suoi passi. L’obiettivo è quello di creare una forte sinergia tra pubblico e privato e di instaurare una proficua e stretta collaborazione per lo sviluppo di un prodotto turistico che, nelle ambizioni della amministrazione comunale di Giustenice, sarà unico ed innovativo. L’integrazione tra le attività all’aria aperta con la cultura e l’enogastronomia oltre che la fruizione del ‘prodotto natura’ in chiave di esperienza turistica sono gli elementi sui quali il Comune intende lavorare insieme ai privati. In questa esperienza, oltre che a trattare la tematica outdoor delle nostre meravigliose Alpi liguri, si potranno assaggiare anche tipici prodotti enogastronomici locali preparati dalle sapienti mani dei gestori della “Lucanda” Marta e Luca" spiega il sindaco di Giustenice Mauro Boetto.