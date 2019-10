Savona, non passa in consiglio comunale la mozione a tutela dei minori, consigliere Saccone: "Bibbiano argomento scomodo, c'è chi non vede, non sente e non parla"

Non passa la mozione a tutela dei minori per la mancanza del quorum in aula dopo che una consigliera del gruppo Vince Savona esce dall’aula.

Simona Saccone, autrice della mozione, commenta quanto successo in Consiglio Comunale nel pomeriggio di ieri.

“Dopo i noti fatti di Bibbiano volevamo, semplicemente, portare una mozione che fosse a tutela dei minori in affido e che, attraverso l’istituzione di una figura terza, si potessero verificare tutti i procedimenti a ed in tutela di tutti a partire dai minori. Una mozione di buon senso non contro qualcuno, ma a favore di qualcuno anzi non di qualcuno in astratto, ma dei minori che già hanno molto patito e non credo debbano patire altre sofferenze”.

La mozione aveva avuto il pieno sostegno della Lista civica 2.0 Uniti per Savona - Caprioglio Sindaco, la Lega Nord Liguria ed il gruppo misto – di cui la consigliera Saccone fa parte – e nonostante le dichiarazioni del PD sarebbe passata se non che ad un certo momento è mancato il numero legale in aula.

"Questa mozione è utile e indispensabile per i minori e per la loro tutela e la sua approvazione è solo rimandata al prossimo consiglio – dichiara Simona Saccone – per questo voglio ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta a partire dalla Lega Nord sino ai consiglieri della lista civica 2.0, so perfettamente che l’argomento di Bibbiano è un argomento scomodo per molti dove il governo delle poltrone di Roma ha trovato una sintesi molto semplice: quella delle 3 scimmie dove c’è chi non vede, chi non sente e soprattutto chi non parla, ma credo che il bene dei bambini valga di più di una poltrona da Ministro o da Assessore”.