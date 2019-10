Savona, “Piano del Traffico”. Il vicesindaco Arecco: "Apriamo ufficialmente e pubblicamente la discussione"

"Trascorsi circa tre mesi dall'avvio della presentazione, da parte del mio assessorato, della proposta di “Piano del Traffico”, ritengo sia oramai giunto il momento di avviare la parte più innovativa del metodo di lavoro: aprire ufficialmente e pubblicamente la discussione, inaugurando per la prima volta, su un tema come quello della mobilità cittadina, il metodo partecipativo. Argomento tanto “sbandierato”, ma mai realmente applicato. Questa volta, la discussione si potrà aprire avendo a disposizione un consistente lavoro, dal quale partire e su cui apportare tutte le modifiche ed i miglioramenti che potranno essere ritenuti utili per la nostra Comunità.