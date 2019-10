Il sindaco di Bergeggi Arboscello visita la piattaforma APM: "Situazione grave. Infrastrutture assenti e in grave ritardo"

"Manca troppo poco tempo all'entrata in funzione della piattaforma APM e il quadro è gravissimo. Mancano ormai due mesi all'arrivo della prima nave e le uniche opere a essere in dirittura di arrivo sono quelle all'interno del porto. Con l'aumento del traffico su gomma, stimato dai 500 ai 1000 camion in più al giorno, il rischio è di una forte ripercussione sulla viabilità. Non oso immaginare quale potrebbe essere la situazione non solo quest'inverno ma alle soglie della prossima stagione turistica" commenta in una nota il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, Comune in cui ricade tutta l'area Reefer Terminal, alla piattaforma Maersk in costruzione.