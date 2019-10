Varazze, il 5 ottobre il mondo dei fumetti protagonista con la seconda edizione del Premio Ferri

A distanza di due anni dall' intitolazione della principale sala della biblioteca civica di Varazze a Gallieno Ferri (2017), e a uno dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio "Città di Varazze - Gallieno Ferri" prima edizione (2018), il premio Ferri arriva alla seconda edizione, in programma per Sabato 5 Ottobre presso la Biblioteca E.Montale di Varazze.

Un premio al fumetto d' avventura, nella specie a coloro che fortunatamente e non senza difficoltà hanno consentito a Zagor il principe di Darkwood, Tex Willer, Kit Carson, Cico di continuare a vivere dopo la dipartita di coloro che li hanno ideati: una eccellenza italiana cui la nostra città si fa magistralmente portavoce e con grande onore diventa il punto di attenzione su un mondo importante come quello del fumetto di avventura, che per generazioni non è stato solo un "cult" ma è diventato anche un diverso modo di interpretare quell'equilibrio sociale e sociologico che da sempre rappresenta l' obiettivo delle nostre comunità.