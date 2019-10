Cairo, restyling di piazza della Vittoria: bando affidato alla Provincia

Pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona il bando (l'importo di gara ammonta a euro 178.265,52 oltre oneri previdenziali, assistenziali e Iva) per l'affidamento del servizio di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo relativo all'intervento di riqualificazione urbana di piazza della Vittoria e piazza Abba a Cairo Montenotte.

La scadenza del bando è stata fissata per giovedì 17 ottobre 2019. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La riqualificazione di piazza della Vittoria rappresenta una sfida molto importante per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini. La spesa complessiva pari a 1.800.000 euro, sarà finanziata all'80% dalla Regione mediante un finanziamento pari a 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali.

L'attuale tessuto urbano delle piazze, risulta essere dispersivo e privo di riconoscibilità nella collettiva del centro cittadino. Il restyling vuole essere finalizzato al recupero del ruolo aggregativo e della qualità urbana. Il tutto mediante la ridefinizione degli spazi pubblici. Valorizzando la vita pubblica quotidiana e al contempo, realizzando un opportuno grado di rappresentatività civile esterno al nuovo palazzo comunale in previsione del trasferimento a Palazzo di Città.

Nell'idea della giunta Lambertini, dovranno essere previsti interventi per migliorare l'accessibilità e le connessioni sia con il centro storico, sia con il tessuto urbano d'espansione. Verranno riqualificati con migliori gradi di protezione e sicurezza i percorsi carrabili e pedonale, l'intero suolo urbano attrezzato (pavimentazioni, scarichi e recupero idrico), gli spazi per le soste e l'incontro (sedute, fontane, pergole e tettoie, riordinamento dehors privati, sistemazione naturalistiche del verde).

La piazza dovrà inoltre essere attrezzata per ospitare al contempo manifestazioni e pubblici eventi/spettacoli (palco fisso, attrezzature e dotazioni impiantistiche illuminotecniche e di videosorveglianza).

Nei giorni scorsi, la giunta Lambertini ha lanciato anche l'iniziativa "Mettiamo le idee in piazza", un questionario per raccogliere le idee dei cittadini in merito alla riqualificazione di piazza della Vittoria.

"Volendo operare con spirito di ascolto delle idee e delle attese della Cittadinanza, abbiamo proposto l'avvio di un processo di partecipazione attiva, invitandoti a compilare un questionario. Si tratta di un percorso di partecipazione e condivisione con i principali fruitori che vuol segnare un cambiamento nel metodo" avevano spiegato dall'amministrazione Lambertini.

I moduli che si potranno trovare negli esercizi commerciali del centro o in Comune, debitamente compilati, potranno essere depositati in un apposito contenitore collocato nell'atrio della sede del Comune in Corso Italia.

I questionari saranno esaminati e aggregati dall'Amministrazione. Le risultanze saranno riferimento in sede di prossima progettazione. Serviranno per realizzare un'idea di piazza bella, accogliente, attrezzata, e più "a misura" delle esigenze dei cairesi, degli operatori commerciali, dei visitatori e di tutti coloro che "vivono" piazza della Vittoria.