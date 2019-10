FILT CGIL Savona: "Mancato rinnovo di sei lavoratori del Terminal Savona Auto, Autorità di Sistema Portuale non pervenuta"

"Constatiamo con disappunto la decisione del Terminal Savona Auto di interrompere alla scadenza del tempo determinato il rapporto di lavoro con sei lavoratori che lavoravano nel Terminal da oltre 24/36 mesi". Si apre così la nota firmata da Fabrizio Castellani (segreteria FILT CGIL Savona) relativa al mancato rinnovo del contratto per sei lavoratori del Terminal Savona Auto.

"Se da una parte è certificato che rispetto al 2018 c'è stata una flessione del mercato dell'auto con le dovute conseguenze anche sul traffico del Terminal - prosegue Castellani - di contro constatiamo la proroga per 17 anni della concessione a Savona Terminal Auto, a fronte di un investimento di sette milioni di euro. Il gruppo Grimaldi ha ottenuto il tutto, senza che L'Autorità di sistema Portuale chiedesse conto della vicenda, o forse non era a conoscenza degli avvenimenti".

"Come FILT CGIL ci attiveremo immediatamente con l'Autorità di Sistema Portuale in modo che la stessa si faccia immediatamente promotrice di un azione che possa prevedere in tempi brevi la ricollocazione dei sei lavoratori altamente professionalizzati in ambito portuale" conclude infine il rappresentante della segreteria FILT CGIL Savona.