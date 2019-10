"Le emigrazioni di ieri e oggi" accendono il clima a Carcare: scontro tra Anpi e Comune sui corsi Univalbormida

La sezione Anpi di Carcare attacca la giunta De Vecchi. Oggetto del contendere? La decisione da parte dell'amministrazione comunale di non inserire il corso "Emigrazione ieri e oggi", nell'ambito dell'anno accademico 2019/2020 dell'Univalbormida.

"Stupisce, ma non più di tanto che soltanto oggi - commentano dalla sezione Anpi - a pochi giorni dalla presentazione dei corsi di Univalbormida, ci sia pervenuta una risposta negativa ad una istanza protocollata il 30 luglio 2019 al n° 8676 tenuto conto che prima di presentare il progetto (il corso "Emigrazione ieri e oggi" ndr), l'assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne, interpellata verbalmente, aveva approvato la proposta invitandoci a formalizzarla ufficialmente".

"La giunta ha deliberato senza distinguere fra "politica" e "partiti", fra conoscenza della storia e "propaganda", forse condizionata dalle narrazioni di qualche partito politico che sul dramma delle migrazioni ha fatto grande speculazione - prosegue - L'Anpi è diversa, non specula sulle disgrazie altrui. La sua attività è lì a dimostrarlo, la sua "apartiticità" è testimoniata dall'attività quotidiana a difesa dei valori della costituzione. I partiti sono altra cosa rispetto alla 'politica' che è tutto, la vita e gli atti che ognuno di noi compie ogni giorno. Quindi impariamo a distinguere".

"L'Anpi è stata fondata nel 1945, per onorare la memoria e il sacrificio di migliaia di giovani che hanno conquistato all'Italia la libertà, l'abrogazione delle censure che oggi ci volete imporre e garantire anche ai 'nostalgici' democrazia e libertà di espressione nel rispetto delle leggi di uno Stato divenuto democratico dal 25 aprile di quell'anno" concludono dalla sezione carcarese.

"L'Univalbormida intende mantenere un'impronta apolitica e apartitica. - replica l'assessore alla Cultura del Comune di Carcare Giorgia Ugdonne - Per tale motivo vengono attivati preferibilmente corsi privi di contenuti riconducibili ad argomenti che si possano prestare a letture politiche di qualsiasi fazione. Ritenendo il tema delle emigrazioni un argomento di stretta attualità, ormai quotidianamente oggetto di acceso dibattito politico, la Giunta comunale ha pertanto valutato di non poter accogliere tale proposta. Tale tematica, secondo noi, avrebbe snaturato la reale finalità di Univalbormida. Un corso con argomenti come la Costituzione o la resistenza partigiana invece, sarebbe stato accolto".

La giunta De Vecchi ricorda che quotidianamente ci sono associazioni o soggetti che noleggiano (con sconti per affitti serali o multipli) le sale di proprietà comunale per promuovere eventi o parlare di cosa desiderano in pieno diritto di libertà.