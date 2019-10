Meteo, continua l'allerta gialla fino alle 14: schiarite nel pomeriggio

Mentre l'alta pressione si erige lungo i meridiani con asse Penisola Iberica - Islanda, aiutata anche dall'uragano Lorenzo in transito sulle Isole Azzorre, delle correnti più fresche e umide investono l'Europa centrale. Una perturbazione è riuscita a "tuffarsi" nel Mediterraneo attraverso la valle del Rodano formando una bassa pressione sul Golfo Ligure.

Durante le ore notturne il tempo è peggiorato sulla nostra regione con temporali sparsi, a tratti anche intensi, seppur di breve durata. Le zona più colpite sono state l'interno genovese e l'estremo levante con accumuli che in alcuni casi hanno superato i 50mm dalla mezzanotte.

Le temperature minime sono rimaste stazionarie o leggermente calate rispetto ai valori di ieri. Ecco i valori minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia: Genova centro: +18,9°C Savona: +18,2°C Imperia: +18,2°C La Spezia: +17,9°C

La mattinata sarà caratterizzata da rovesci, anche a sfondo temporalesco, che dalle zone centrali della regione, si sposteranno verso il Tigullio ed il relativo entroterra. Nel frattempo delle schiarite avanzeranno dall'imperiese verso il savonese di ponente.

Dopo il mezzogiorno graduale cessazione dei fenomeni sul genovese con le schiarite che continueranno la loro avanzata da ponente, mentre sul levante persisteranno delle residue precipitazioni, specialmente nelle zone interne. Dalla serata generale miglioramento.

Le temperature massime saranno in calo con punte fino a +24°C sull'imperiese dove ci sarà maggiore soleggiamento. Ventilazione in prevalenza da Libeccio sul Mar Ligure al largo. Irregolari meridionali sotto-costa, rinforzi sul settore centrale o colpi di vento in corrispondenza delle aree temporalesche. Dalla sera rotazione a tramontana su Golfo di Genova e vallate appenniniche retrostanti.

Mare mosso da sud-ovest; moto ondoso in aumento nel corso della mattinata, fino a diventare molto mosso il settore centrale ed occidentale al largo; ulteriore incremento ad agitato dal pomeriggio.

La giornata di domani sarà caratterizzata da un miglioramento grazie alla rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.