Parte la Seconda Edizione del Progetto Truck Driver Academy

Il 27 settembre 2019 si è inaugurata ufficialmente la seconda edizione della Truck Driver Academy (Annualità 2019-2020), una esperienza dedicata alla selezione di giovani da avviare alla professione di conducente professionale di mezzi pesanti di merci conto terzi. Dopo il successo della passata edizione l’Osservatorio Dei Trasporti e della Logistica in collaborazione ASTRA CUNEO, sotto la regia operativa di IRFO – Istituto di Ricerca e Formazione, mettono in campo nuove risorse per creare nuove opportunità di lavoro nel campo dell’autotrasporto.

L’Academy si dividerà in due momenti. La prima fase sarà caratterizzata dalla frequenza di lezioni teoriche ed esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida (C-E-CQC), abbinate a corsi di formazione specifica inerenti il mondo del lavoro e il settore dell’autotrasporto merci conto terzi.

Le lezioni si svolgeranno presso un’autoscuola autorizzata e presso i locali dell’IRFO, con un impegno giornaliero di 4 ore per l’aspirante autista. La seconda fase sarà invece costituita dall’attivazione di un tirocinio della durata di due mesi presso un’azienda di autotrasporto del territorio.

Al momento la classe è formata da 19 giovani con età compresa dai 19 ai 35 anni, ma Vi sono ancora dei posti disponibili. La documentazione per poter partecipare all’esperienza formativa e professionale è disponibile sul sito ufficiale www.truckdriveracademy.it.

Per ulteriori informazioni si può contattare il seguente numero 0171413978 – Interno 1, Luca Viada o scrivere alla mail info@truckdriveracademy.it

