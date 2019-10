Piaggio Aerospace, Vella (Fim Cisl): "Via libera al P.1HH. In corso la commessa di acquisizione dei nove P180"

Un nuovo spiraglio per Piaggio Aerospace. La Commissione Difesa del Senato ha dato il via libera per la commessa relativa al P.1HH (160 milioni di euro).

Ma non è tutto. Il sottosegretario Giulio Calvisi ha comunicato che sono in corso i lavori per l'acquisizione dei nove P180.

Commenta in una nota Alessandro Vella, segretario Generale Fim Cisl Liguria: "Oggi è una giornata positiva che ci fa vedere molto più vicina la commessa del P.1HH. Apprendiamo con positività le dichiarazioni del sottosegretario Calvisi che segnano una svolta concreta sulla commessa del P.1HH".