Stella, l'Enpa salva una volpe in difficoltà

Una giovane volpe in pessime condizioni è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali nel comune di Stella; malgrado la debolezza, come è consueto per questa specie selvatica e combattiva, è stato molto faticoso recuperarla e diversi tentativi, con la collaborazione di alcuni residenti, sono andati a vuoto.

La bestiola è ferita ad una zampa ed ha una grave malattia della pelle ma, come dimostra la foto susseguente alla cattura, non ha gradito la prigionia ed ha a lungo tentato di sfondare il trasportino in cui era stata rinchiusa; poi, nel recinto curatoriale, si è calmata ed ha anche cominciato a mangiare, dimostrando grande appetito.

Ora dovrà subire una lunga terapia e, se riuscirà a salvarsi, verrà rimessa in libertà, a caccia alla volpe chiusa, in una zona protetta e vicina a quella del recupero.