Vado, via allo studio di fattibilità per un nuovo polo scolastico

Un nuovo polo scolastico a Vado Ligure che comprenderebbe sicuramente la scuola media andando a sostituire la scuola "A. Peterlin" di via XXV Aprile.

Questa l'idea dell'amministrazione comunale dopo l'analisi sismica effettuata sull'edificio che ospite le medie che ha evidenziato una rilevante vulnerabilità del fabbricato, dovuta esclusivamente alle tecniche usuali dell’epoca della progettazione e costruzione.

Il nuovo polo comprenderebbe anche la scuola elementare (presente ora in piazza San Giovanni Battista) e l'area individuata potrebbe essere in via Sabazia al confine con l'asilo nido dove è presente attualmente un parcheggio. Il comune ha così determinato di affidare all'architetto Peluffo uno studio di fattibilità per stabilire se ci sono aree utili per lo scopo sul territorio di Vado, studiare le caratteristiche e poi partire con un'ipotesi progettuale.

"Le scuole hanno bisogno di un intervento e conviene farne una nuova, più efficiente e snella. L'Intenzione nel 2020 è di dare il via progetto definitivo per un polo scolastico, legato unicamente al centro di Vado, che raggruppa scuole elementari e medie" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.