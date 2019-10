Borseggiatori nei parrucchieri per signora: a Pietra Ligure l'allarme corre sul web

"Attenzione - si legge sul noto social network - Borseggiatori in azione nei negozi di parrucchieri per signora. E' stata segnalata anche in questa zona la presenza di donne che si intrufolano presso coiffeur - con la scusa di chiedere informazioni o vedere se per caso ci fosse una certa amica che l'aspetta - allo scopo di sottrarre i portafogli dalle borse delle clienti. Prestate la massima attenzione soprattutto quando siete sottoposte a trattamenti prolungati, passate parola".