Meteo: alle 12 chiusura anticipata dell'allerta gialla

Si chiude con anticipo l'allerta meteo gialla, che dalle 14 termina alle 12 di oggi.

Questa la situazione prefigurata dall’avviso meteorologico emesso in mattinata:

OGGI MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE: Il transito di un fronte freddo determina spiccata instabilità con rovesci e temporali anche forti fino alle ore centrali in particolare su BCE. Residua instabilità fino al tardo pomeriggio con bassa probabilità di temporali forti, in particolare su C, E e parte orientale di B, localmente accompagnati da grandine. Possibili isolati fenomeni anche su A, specie sui rilievi. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h), in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali in serata. Mare in aumento a molto mosso per onda lunga di libeccio.

DOMANI, GIOVEDI’ 3 OTTOBRE: Venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino 80-90 km/h in particolare sui crinali e agli sbocchi delle valli, in graduale attenuazione già dalla mattinata. Mare inizialmente molto mosso per onda lunga di libeccio su C, con moto ondoso in rapida scaduta.

DOPODOMANI, VENERDI’ 4 OTTOBRE: nulla da segnalare.