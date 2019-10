Pietra Ligure, ennesimo caso di violenza domestica: picchia il padre per 30 euro, arrestato dai Carabinieri

Ennesimo caso di maltrattamenti tra le mura domestiche. I Carabinieri della Compagnia di Albenga sono intervenuti in un'abitazione di Pietra Ligure (SV) ove è stata stata segnalata al 112 una violenta lite: la rapida risposta degli uomini dell'Arma ha consentito di arrestare un 36enne pietrese, con problemi di tossicodipendenza, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina.

Durante un violento ed ennesimo litigio, l'uomo ha aggredito e minacciato il proprio padre 70enne. Il genitore è stato poi trasportato al pronto Soccorso di Pietra Ligure da dove è stato fortunatamente dimesso con pochi giorni di prognosi per alcune contusioni da aggressione. I Carabinieri hanno invece immediatamente accompagnato in caserma il figlio.

Al termine degli accertamenti, tenuto conto di pregressi ed analoghi episodi di violenza ai danni dei genitori, il figlio è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Imperia in attesa di essere sentito dall'Autorità Giudiziaria.

Il tutto era nato per l'opposizione del padre a consegnare ancora denaro per acquistare la droga. Tuttavia il figlio, per attingere al contenuto del portafoglio del genitore, in tutto 30 euro, ha colpito violentemente il padre commettendo pertanto anche il reato di rapina.