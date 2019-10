Ad Albisola lo Street Orienteering all'interno di Mobilitutti Green

Domenica 6 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella Piazza della Scacchiera sulla Passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore spazio allo Street Orienteering.

Nell’ambito dell’evento Mobilitutti Green, dedicato alla mobilità alternativa, accessibile e sostenibile per tutti, il CEA Riviera del Beigua vi aspetta per condurvi alla scoperta del centro storico di Albisola Superiore! Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta. Tutti possono partecipare, da soli o in compagnia di amici, famiglia e bambini. Se si partecipa in squadra, questa può essere composta da un massimo di 4 persone. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

Al termine si terrà la premiazione: i partecipanti (o le squadre) vincitrici, che si classificheranno in prima, seconda e terza posizione si aggiudicheranno premi consistenti in attrezzatura sportiva utile per le camminate.

L'orienteering consiste nell'effettuare un percorso predefinito, caratterizzato da punti di controllo, con l'ausilio di una bussola e di una cartina topografica che contiene particolari del luogo da percorrere. Il percorso, cronometrato, si snoda nel centro abitato di Albisola Superiore, dal lungomare sino all’interno. I punti di controllo corrispondono a domande a cui si può rispondere solo se si giunge nel luogo giusto.

Alla partenza verrà consegnata una mappa: ciascuna squadra/partecipante, con le proprie abilità e secondo il proprio intuito, dovrà raggiungere i punti indicati nel minor tempo possibile, testimoniando il passaggio. La scelta del percorso è completamente libera ed ogni partecipante/squadra sceglie quello che ritiene il più veloce e praticabile. La durata massima del percorso è di 2 ore. Ad ogni squadra/partecipante iscritto chiediamo di scaricare sul cellulare l’App gratuita PedometroContapassi così da contare i passi compiuti durante l’iniziativa. 25 minuti di camminata veloce al giorno possono aggiungere fino a sette anni alla nostra vita! Quindi occorrono circa 2500 passi al giorno per uno stile di vita sano…Quanti passi riusciranno a raccogliere i partecipanti camminando e riscoprendo la città? Quanta CO2 avrebbe emesso un auto percorrendo gli stessi kilometri fatti a piedi? Alla luce del risultato, sicuramente l’ambiente ringrazierà.

L'iniziativa è gratuita e a libera partecipazione. Centro educazione ambientale città di Albisola Superiore.