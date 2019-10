Giornata dei nonni, ad Alassio bimbi e studenti dell'alberghiero festeggiano gli ospiti della RSA "Giacomo Natale" (FOTO)

Mattinata davvero movimentata e decisamente allegra quella che si è appena conclusa presso la residenza protetta “Dott. Giacomo Natale” di Alassio, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. I bambini della Scuola elementare di via Neghelli, i giovani chef del vicino Istituto Alberghiero “Giancardi” e gli assessori comunali Fabio Macheda e Giacomo Battaglia hanno infatti voluto festeggiare tutti gli ospiti della struttura in occasione della Giornata nazionale dei Nonni.

Per i bambini e i futuri chef questa ricorrenza ha costituito peraltro l’avvio del percorso educativo e formativo “Adotta un nonno” che da alcuni anni si propone l’obiettivo di mantenere e stimolare le capacità residue degli ospiti della RSA tramite feste a tema, laboratori creativi e giochi di società. In questo modo li si aiuta a non chiudersi in sé stessi, facendo loro comprendere che possono essere ancora utili alla comunità, mentre ai bimbi e ai giovani viene regalata la preziosa opportunità di interagire con un mondo spesso sconosciuto e che li aiuterà a diventare adulti rispettosi e consapevoli.

In accordo con la direttrice della RSA Monaliza Alves e tutto quanto lo staff medico di “Sereni Orizzonti”, i futuri chef hanno preparato per l’occasione una cheesecake allo yogurt greco con frutti di bosco spadellati allo yuzu. Il dolce special light (250 calorie a porzione) è stato realizzato col supporto dei docenti di alimentazione e dei tecnici di laboratorio dell’Istituto Alberghiero. Oltre alla compagnia di così tante persone, ai nonni è stato così garantito anche il giusto bilanciamento tra zuccheri semplici, colesterolo e fibre in grado di garantire un elevato apporto di calcio, vitamina C e antiossidanti.