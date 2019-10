Garden Festival d’Autunno: laboratori e letture per i più piccoli in occasione della Festa dei Nonni

Nell’ambito del Garden Festival d’Autunno (in corso fino al 20 ottobre), l’iniziativa nazionale organizzata dall’Associazione Italiana Centri Giardinaggio che coinvolge tantissimi Centri di Giardinaggio in tutta Italia – il 5 e 6 ottobre in occasione della festa dei Nonni, in tutti i garden center aderenti si terranno moltissime iniziative per avvicinare al modo del verde i più piccoli coinvolgendo anche i nonni, con letture di fiabe e workshop, come il laboratorio per realizzare le “Seed bombs”, bombe di semi con argilla, terriccio ricco, un misto di semi e acqua.

In provincia di Savona partecipa all’iniziativa Top Garden – Floricoltura vivai Michelini a Borghetto Santo Spirito.

IL CICLAMINO

Protagonista del Garden Festival d’Autunno è anche il ciclamino rosa, fiore autunnale e invernale per eccellenza e fiore portafortuna, con le sue numerose varietà e sfumature, una vera e propria tavolozza cromatica con la quale dipingere i nostri spazi verdi per l’Autunno.

NASTRO ROSA PER AIRC: IL CICLAMINO SOLIDALE

Nell’ambito del Garden Festival d’Autunno, AICG ha scelto di sostenere anche quest’anno la Campagna “Nastro Rosa AIRC”: per tutto il mese di ottobre, per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri di Giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno dei progetti di ricerca sul tumore al seno della Fondazione AIRC.