Approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Borghetto presentato nel 2017

Nella giornata di ieri, una delegazione del comune di Borghetto Santo Spirito composta dal sindaco Giancarlo Canepa, dall’assessore al bilancio Dott. Roberto Moreno, dal segretario comunale supplente dott.ssa Federica Morabito, dal funzionario dell’Ufficio Ragioneria dott.ssa Cristina Riolfo e dal revisore dei conti dott. Angelo Galleano, si è recata a Genova presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Dopo una precisa relazione sulle cause che hanno portato al pre dissesto dell’ente borghettino e dei provvedimenti adottati per risanare i conti eseguita dal magistrato Dott. Donato Centrone, il collegio togato si è riunito in camera di consiglio per deliberare. Successivamente è arrivato il pronunciamento che ha decretato la definitiva approvazione del piano di riequilibrio presentato a fine 2017 anche sulla base del parere della commissione ministeriale che per prima aveva esaminato il documento.

Dichiara l’assessore Moreno: ”Oggi, dopo un faticoso lavoro e dopo 2 anni di attesa e di sacrifici arriva l’approvazione della Corte dei Conti il piano di riequilibrio presentato dal nostro Comune. È stato un lavoro enorme che ha richiesto grandi sforzi sia economici che in termini di lavoro. Un lavoro portato avanti insieme al nostro sindaco, ai colleghi assessori e tutti i consiglieri che grazie alla loro collaborazione ed al loro impegno sono riusciti ad offrire comunque lodevoli iniziative per promuovere e migliorare Borghetto Santo Spirito. Devo ringraziare tutti i dipendenti del Comune che si sono rimboccati le maniche ed hanno collaborato alla riuscita del piano anche accettando riorganizzazioni del lavoro e degli uffici. Un ringraziamento particolare all’Ufficio Tributi, alla Polizia Municipale ed all’Ufficio Ragioneria che con la loro attività straordinaria hanno addirittura permesso di migliorare la previsione del piano.

Infine non voglio dimenticare tutte le associazioni presenti sul territorio ed i cittadini ai quali è stato chiesto un sacrificio e che hanno risposto in modo molto positivo comprendendo la situazione in cui abbiamo trovato il nostro comune.

È stato fatto un percorso importante ora però bisogna portarlo a termine per poter rilanciare borghetto con nuove risorse. In base a quanto previsto dal piano è stato pubblicato il bando per la vendita della farmacia comunale che scadrà in data 4 novembre 2019.