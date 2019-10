Cairo, il Pd contro le decisioni del sindaco: "Per lui l'emergenza climatica è solo una moda"

"A Cairo non esiste l'emergenza climatica? Addirittura per qualcuno è solo una moda".

Il Pd di Cairo tramite il segretario dem Michele Di Sapia ha voluto esprimere tutto il suo disappunto contro le dichiarazioni del sindaco Paolo Lambertini.

"Tutto il mondo sta affrontando il problema dell'inquinamento climatico e il nostro sindaco oggi cosa dichiara? Che per loro questa è una moda e un ecologismo per sport. Allora cosa hanno deciso di fare? Di eliminare i boccioni d'acqua dalle scuole per loro inutili. Addirittura dice che non servono le colonnine o le borracce di plastica ma di invitare le persone a bere direttamente dal rubinetto! Si è dimenticato che sul territorio comunale ci sono anche le casette dell acqua? Perché non incentivare a un loro maggiore utilizzo ad esempio? E poi perché anche su questioni di buon senso come questa perché risponde sempre da arrabbiato?" conclude Di Sapia.