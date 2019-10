Savona, botta e risposta tra il sindaco Caprioglio e Renato Giusto. La prima cittadina: "Si informi prima di rilasciare simili dichiarazioni"

"Apprendo con enorme stupore della nuova "esternazione" del Presidente del Consiglio Giusto. Con stupore in quanto dovrebbe essere a conoscenza dell'importante lavoro, su questo tema, iniziato da me e successivamente portato avanti con successo dall'assessore alla cultura Doriana Rodino".

Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio in merito alla "frecciata" del leghista Renato Giusto che a margine della presentazione della mostra di Banca Carige sulle foto d’epoca di Savona, ha criticato la prima cittadina sul tema della cultura e in questa occasione della ceramica.

"Mi domando se il Presidente del Consiglio partecipi alla vita amministrativa oppure rilasci dichiarazioni ad effetto senza essersi prima informato. Dopo un lungo lavoro di preparazione di un dossier dedicato alla ceramica di Savona, il 16 aprile 2019 si è tenuta a Roma una importante riunione del Consiglio Nazionale Ceramico, l’organo istituito presso MISE – Ministero dello Sviluppo Economico che ha il compito di applicare la Legge 188 del 1990 per la Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, legge in seguito alla quale è stata creata nel 1999 l’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC. Nel corso della riunione, il Consiglio Nazionale Ceramico ha dato risposta positiva alle domande e ai dossier inviati da sei comuni italiani per il riconoscimento della qualifica di “Città di antica ed affermata tradizione ceramica”: si tratta delle città di Appignano (Macerata), Calitri (Avellino), Celle Ligure (Savona), Città di Castello (Perugia), Monreale (Palermo) e Savona" spiega il sindaco.

"Dopo questo riconoscimento si è avviato l’iter per la ratifica dell’iscrizione del Comune, processo che gli uffici del settore Cultura portano avanti congiuntamente con la Fondazione Museo della Ceramica. Direi, quindi, che stiamo lavorando con impegno per valorizzare il mondo della Ceramica nella nostra Città, mi aspetterei dal Presidente del Consiglio altrettanto impegno almeno nell'informarsi prima di rilasciare simili dichiarazioni" conclude la prima cittadina.