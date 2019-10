Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Sono a segnalare le condizioni di alcuni dei piloni che si trovano in via Padova a Savona, sperando che, con la pubblicazione della foto sul vostro giornale, si possa sensibilizzare sul tema della messa in sicurezza delle infrastrutture, che sappiamo quanto debba essere affrontato con tempestività".

Sonia Cosco