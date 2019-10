Dal 18 al 20 ottobre l'evento Gt Tour Italia Alassio Coast 2019

Come nel 2016 e nel 2018 il gruppo GT Tour Italia possessori di auto Porsche si ritroverà presso l'Hotel Savoia di Alassio; il venerdì sera cena presso il caratteristico Ristorante Mezza Luna direttamente sul mare.

Il sabato partenza la mattina in direzione Zuccarello passando per Castelvecchio di Roccabarbena, tra curve e tornanti si arriverà nel Comune di Bardineto patria del fungo porcino ,da lì al Lago di Osiglia: sosta e giro panoramico.

A seguire si percorrerào la Val Bormida sino a Calizzano dove il gruppo sosterà per la pausa pranzo presso il prestigioso Ristorante Villa Elia. Dopo pranzo discesa tutta da guidare attraversando il valico del Giovo di Toirano e ritorno ad Alassio con sfilata lungo Via Dante, foto di rito davanti al famoso Muretto, sosta delle auto in bella vista presso Piazza San Francesco di Alassio.

Cena sul mare nel meraviglioso Ristorante Profumo di Timo presso L’Hotel Savoia.

La Domenica il saluto del gruppo alla città di Alassio, partenza in direzione del meraviglioso Borgo Medioevale di Finalborgo, con visita itinerante.

Pausa pranzo presso il caratteristico Ristorante Invexendu con cucina tipica Ligure. A seguire il momento dei saluti e l'arrivederci al prossimo evento.