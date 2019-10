L'Associazione di promozione sociale "Cosa vuoi che ti legga?" in tour all'Isola dei Pescatori (Lago Maggiore) in occasione dell'evento "Gente di lago e di fiume", in programma domenica 6 ottobre dalle ore 10.30: oltre alle classiche letture a tema, l'associazione ingauna presenterà anche una 'Caccia al Tesoro' con linee ed interventi performativi di danza.

“Siamo molto soddisfatti di essere stati riinvitati per la seconda edizione, a leggere in questa importante iniziativa di rivalutazione di un territorio, delle genti e tradizioni che lo contraddistinguono. Leggeremo per sostenere una rinascita e speriamo un "gemellaggio" artistico e umano. I lettori del gruppo hanno una grande passione verso la lettura ed un desiderio di condividere con il proprio pubblico emozioni, argomenti di attualità, storie di vita quotidiana. Ogni performance crea un cambiamento nel luogo dove leggiamo, tra le persone che incontriamo e in noi. Tra letture “profonde”, divertenti, curiose o misteriose la cosa più importante per noi è la “relazione umana” che riusciamo ad instaurare con chi abbiamo di fronte. Uno scambio umano che crea cultura, diffonde cultura. Una gradita novità di quest'anno sarà la presenza accanto alle letture di performance di danza e una caccia al tesoro letteraria on line. Un grazie particolare va agli organizzatori dell'iniziativa” dicono i referenti dell'Associazione.

Parteciperanno in rappresentanza dell'APS #cosavuoichetilegga?

Lettori: Paola Paolino, Susy Minutoli, Monica Maggi, Graziella Ghezzi, Loredana Polli, Michele Marziano, Sara Ogando Dos Santos.

Danzatori: Irene Ciravegna, Franco Carola Heera.

Durante tutto l’arco della giornata saranno diversi i momenti di lettura e danza in varie parti dell’isola: il programma completo dell’iniziativa, che proseguirà lunedì 7, si trova sul sito www.lagentedilago.com