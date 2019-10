Alassio, avviati i lavori sui marciapiedi di Corso Europa

"Continua l’impegno dell’amministrazione del comune di Alassio per rendere la città completamente accessibile ai diversamente abili - aveva commentato l'assessore ai lavori pubblici Franca Giannotta appena approvata la delibera comunale - Come promesso nel programma dei lavori dell’amministrazione Melgrati-ter continua la campagna di lavori per eliminare le barriere architettoniche e risistemare marciapiedi vecchi e obsoleti in tutta la città.

Tengo a ribadire che con quest'opera, unita a quella realizzata con il precedente incarico, siamo riusciti ad eliminare tutte le barriere architettoniche degli attraversamenti pedonali della via Aurelia. Li abbiamo illuminati , per garantire una maggiore sicurezza e modificheremo con uno scivolo anche il marciapiede all’angolo tra via Londra e via Leonardo da Vinci". ​