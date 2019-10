Albissola Marina, in arrivo 24 nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine

Per facilitare il processo di raccolta delle deiezioni canine e per venire incontro alle necessità dei possessori di animali, l’assessorato all’arredo urbano e all’attuazione del programma di Albissola Marina ha previsto l’acquisto e l’installazione di 24 nuovi cestini dedicati, che vanno a potenziare la decina di contenitori similari già installati (ma evidentemente insufficienti ) negli anni scorsi, rappresentando così un piccolo passo verso una copertura capillare che proseguirà nel tempo.

I nuovi cestini in colore rosso per renderli facilmente individuabili, sono predisposti per il fissaggio a muro o a palo e la loro forma garantisce un’agevole disinfezione interna ed esterna. Grazie al coperchio è possibile prevenire l’eventuale fuoruscita di odori.Abbiamo fortemente voluto questo rafforzamento del numero dei contenitori per la raccolta delle deieizioni canine, al fine di migliorare il mantenimento dell’ordine e della pulizia sulle strade e dei marciapiedi nelle zone maggiormente frequentate dai cittadini che si accompagnano con i loro amici “pelosetti” .

Commenta l'assessore all'Arredo Urbano e Attuazione del Programma Luigi Silvestro: ”Gli operai comunali, inizieranno gradualmente la posa in opera dei nuovi cestini verso la seconda metà di ottobre, compatibilmente con la programmazione degli interventi di manutenzione richiesti anche dagli altri servizi comunali e dalle condizioni meteo".

"Questo è un punto di partenza, per una città sempre più decorosa. Infatti cercheremo anche nei prossimi anni di potenziare ulteriormente il numero delle “pattumiere ” per le deiezioni canine per permettere a tutti i proprietari degli animali domestici di contribuire, con le buone azioni e il senso civico, a mantenere le strade pulite e garantire il decoro della nostra Albissola - conclude l'assessore Silvestro - Una volta installati tutti i nuovi cestini, confidando nella collaborazione di tutti i cittadini, ci aspettiamo un miglioramento del decoro urbano nelle aree scelte per l’installazione dei cestini avendole individuate come quelle più colpite dagli incivili".

Annamaria Pomarici, consigliere delegato al Decoro Urbano: "Con il supporto dell’assessore Silvestro, sto cercando di costruire, passo dopo passo, una città pet-friendly e questo è un primo piccolo ma significativo passo verso la giusta rotta. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i proprietari dei “piccoli amici” nel voler continuare a raccogliere gli escrementi del proprio cane nel rispetto dell’ambiente che ci circonda e per una civile convivenza con chi non possiede animali".