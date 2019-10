Assemblea Generale dei Giovani Imprenditori savonesi: Agata Gualco eletta Presidente per il triennio 2019/2022

Agata Gualco è stata eletta presidente del Gruppo Giovani dell’Industria della Provincia di Savona. Sull’imprenditrice si sono concentrati i consensi dell’Assemblea Generale del Gruppo, svoltasi nella serata di mercoledì 2 ottobre nella sede dell’Unione Industriali di Savona.

Agata Gualco, 32 anni, subentra nell’incarico a Valentina Spirito, non più rieleggibile a termini di regolamento.

"Forte della provenienza da una famiglia di imprenditori e dei valori culturali costruiti grazie ad una ancor breve, ma intensa, esperienza sul campo, ho deciso di intraprendere una nuova e bella avventura, che negli ultimi sei anni mi ha visto essere parte del Gruppo Giovani dell'Industria dell'Unione Industriali di Savona e che, oggi, mi concede la grande soddisfazione di diventare Presidente del Gruppo per il prossimo triennio 2019/2022.

Tanti cari amici, nel recente passato, hanno nobilitato questo importante ruolo, che mi darà l’opportunità di essere ancor più coinvolta e di condividere, da un'altra prospettiva, la vita della nostra Associazione” - dichiara la neo Presidente.

"Sono abituata alle sfide e so bene che la vita aziendale, con cui tutti noi dobbiamo fare i conti, è impegnativa, ma sempre entusiasmante. Mi propongo di mettere tutto il mio impegno per realizzare con i colleghi del Gruppo numerose ed interessanti occasioni di crescita professionale. Infatti molti sono gli argomenti che vengono affrontati in ambito associativo e differente è soprattutto la logica che conduce a maturare le decisioni da prendere e quindi anche per questo sono certa che l'esperienza sarà per me estremamente stimolante.

Un ringraziamento particolare a Valentina Spirito che ha appena concluso il suo mandato..

Lei, da Presidente, mi ha dato la possibilità di essere parte del Direttivo del Gruppo e di fare, con Lei e con molti di voi, alcune belle esperienze, alle quali, mi auguro, in futuro, di poter, magari con un pizzico di innovazione, dare continuità."

Dal punto di vista professionale Agata Gualco è consigliere delegato della A.D.R. Spa - La Sassellese con sede in Sassello SV, azienda fondata nel 1961 ed operante nel settore alimentare produttrice di prodotti dolciari da forno specialmente: Amaretti morbidi del Sassello, Baci di dama e Canestrelli.

Terza generazione della famiglia genovese Timossi, che da 65 anni si occupa di commercio e di produzione nel settore food&beverage. Si interessa prevalentemente degli aspetti di marketing, ricerca & sviluppo e vendite di ADR Spa che produce pasticcini di altissima qualità coniugando i processi e le ricette della tradizione con i più moderni sistemi innovativi e qualitativi.

Sono stati inoltre eletti come Vice Presidenti:

Chiara Bracco (Expertise S.r.l.) , 33 anni , membro del consiglio di amministrazione di Expertise Srl, con un incarico operativo in azienda di Deputy Commercial Manager.

Expertise Srl Società Privata con oltre 35 anni di esperienza internazionale in ambito Oil&Gas per i seguenti servizi: Project Management Services, Ingegneria Multidisciplinare,Servizi per impianti Chiavi in Mano,Servizi per la fornitura di skid e packages, Servizi tecnici di campo, Servizi di manutenzione e gestione impianti. Circa 1000 dipendenti presenti in 9 paesi tra cui: Kazakhstan, Congo, UAE, Kuwait, Mozambico, Inghilterra, Libia, Turkmenistan. La Società è Certificata come ISO 9001, ISO 14001 ed OHSAS 18001.

Fabiano Gollo (I.C.A. Imballaggi S.R.L.) - 29 anni Fabiano Gollo (I.C.A. IMBALLAGGI SRL), 29 anni, Laureato in Economia e Commercio all’ università di Genova, si occupa di marketing ed innovazione all’interno dello scatolificio di famiglia, fondato quasi 40 anni fa dal padre Gianfranco.

L’ambito primario dell’azienda è quello della produzione di imballaggi in cartone e della gestione just in time delle commesse.

La recente integrazione di un ufficio tecnico dedicato alle lavorazioni digitali ha permesso una gestione più efficace della fase di prototipazione e delle piccole e medie tirature senza costo di impianti, rafforzando la leadership dell’azienda tra gli scatolifici liguri.

Fabiano è anche fondatore di RE.DA, la startup tutta ligure che crea arredamenti realistici in cartone per arredare temporaneamente le case in vendita.

Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto con voto unanime dall’Assemblea, sarà composto oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti anche dai Consiglieri:

Camilla Baglietto (Francesco Baglietto & Figlio di C.& C. S.a.s.) - 30 anni, è Responsabile commerciale della Francesco Baglietto & figlio s.a.s. di Vado Ligure (Savona). L’azienda fondata nel 1875 si occupa dell’approvvigionamento di forniture navali, specificatamente nel settore crocieristico e mercantile. Agli inizi l'azienda operava solamente nel porto di Savona per poi crescere nel mercato italiano negli anni ’80 e dal 2000, con lo sviluppo delle crociere, a livello mondiale. La principale attività è il rifornimento per grandi navi di consumabili, parti di ricambio di ogni genere, macchinari specifici, macchine varie, motori e materiale dell’hotelerie, il tutto consegnato sotto bordo, organizzando trasporti dedicati. Inoltre, su richiesta, si occupa anche di organizzare, grazie a personale specializzato, la manutenzione/installazione di attrezzature specifiche a bordo, in modo da soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Stefano Roemer De Rabenstein (ALAF Azienda Ligure Attivita' Funerarie S.R.L.) - 29 anni L'azienda è operante nel settore funerario come braccio operativo della Ditta Del Buono , impresa storica fondata nel 1860 come cereria e trasformatasi in onoranze funebri nel corso del ‘900. Da sempre a conduzione familiare e giunta alla V generazione, la Del Buono produceva e forniva candele e ceri a privati e alle Diocesi, oltre al Cero Pasquale per il S. Padre. Dalle straordinarie e numerose richieste di forniture per i funerali partì l’evoluzione con lo svolgimento delle pratiche e le prime auto e furgoni funebri, oltre alla fornitura di cofani in legno realizzate anche da falegnami ed intarsiatori interni. Le agenzie si diramarono in Savona e provincia, oltre a quella in Sanremo, gestita da Francesco Del Buono e successivamente dai figli.

Negli Anni ‘80 Nicolò e Marino Del Buono sono tra i fondatori di ALAF SRL, che ad oggi è punto di riferimento per le agenzie funebri di tutto il comprensorio savonese, mentre la Del Buono sas è stata insignita del titolo di Impresa Storica d’Italia nel 2011 e ad oggi conta agenzie in Savona, Vado Ligure, Sassello e opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Stefano ha iniziato a collaborare in azienda durante gli studi universitari e dal conseguimento della laurea coadiuva i genitori nella gestione dell’impresa.

Il Gruppo Giovani dell’industria opera nell’ambito dell’Unione Industriali della Provincia di Savona e ad esso aderiscono imprenditori e dirigenti delle aziende associate con meno di 40 anni di età.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Savona opera in collegamento con l’analogo Gruppo di Confindustria Liguria e Confindustria nazionale, attualmente presieduto da Alessio Rossi.

Gli obiettivi dell’attività del Gruppo Giovani Imprenditori sono la crescita imprenditoriale e manageriale degli aderenti, con particolare riferimento all’innovazione, sia nell’ambito aziendale che nel contesto sociale in cui le imprese svolgono la loro attività.