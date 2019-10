Mediatori marittimi: aperte le iscrizioni all’esame di abilitazione professionale

La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediatore marittimo.

Possono partecipare all’esame coloro che sono residenti o che hanno domicilio professionale nelle province di Imperia e Cuneo (compartimento marittimo di Imperia), La Spezia, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo della Spezia), Savona, Alessandria, Asti, Torino e Aosta (compartimento marittimo di Savona). Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 23 novembre 2019.

Le domande possono essere presentate a mano, in questo caso il termine è fino a venerdì 22 novembre 2019, al Registro imprese delle singole sedi camerali (a Savona in via Quarda Superiore 16, alla Spezia in via Conti 7, a Imperia in via Schiva 29) dalle 8.30 alle 12. Possono inoltre essere inviate a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, via Quarda Superiore 16, 17100 Savona o, via Pec, all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it con sottoscrizione dell’interessato tramite firma digitale.

Ulteriori informazioni e modulo di domanda sul sito camerale al link: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=2657