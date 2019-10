Furto in un supermercato a Ceriale, denunciata una coppia

Durante la mattinata odierna un cittadino marocchino Y.S. di 27 anni, già pluripregiudicato per vari reati, e una cittadina italiana, M.A. di anni 35, residente in provincia di Savona, sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia Locale di Ceriale rispettivamente per furto e furto in concorso.

I due sono stati sorpresi dal personale del supermercato Lidl a rubare prodotti alimentari e alcolici ed hanno tentato di allontanarsi, minacciando verbalmente un addetto il quale li stava inseguendo.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale, le quali hanno provveduto a fermare i due individui e procedere alla denuncia.