Incidente sul lavoro a Bragno: operaio dell'Italiana Coke investito da una fuoriuscita di calore

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 10 di questa mattina per un incidente sul lavoro a Bragno all'interno dello stabilimento Italiana Coke.

Secondo le prime informazioni un operaio sarebbe stato colpito da una fuoriuscita di calore.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dai militi del 118 e della Croce Bianca di Cairo che sono giunti prontamente sul posto.

L'intervento è attualmente in corso. Ma l'uomo con gravi ustioni sta per essere trasportato in elicottero con urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi a Genova.

AGGIORNAMENTO IN CORSO