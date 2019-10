Scontro tra moto e camioncino a Toirano: un ferito in codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale nel pomeriggio odierno lungo la strada provinciale (zona cimitero) a Toirano. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 17 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quando appurato, il sinistro ha coinvolto una moto e un camioncino. Pare uno scontro frontale, ma la dinamica è ancora in via di accertamento. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Ceriale e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

La persona (pare un ragazzo) che viaggiava a bordo della due ruote, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.