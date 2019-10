"Oktoberfest Albenga Stadt": dal 4 al 6 ottobre la versione ingauna della famosa festa bavarese (FOTO e VIDEO)

L'Oktoberfest approda così per la prima volta in assoluto ad Albenga, per una tre giorni all'insegna non solo della birra ma anche dello stinco di maiale con patate, dei wurstel bavaresi e dei crauti: il tutto seguito e curato dal ristorante di piazza delle Erbe "Da Giovannino". Previste per l'occasione diverse esibizioni musicali. Nella giornata di venerdì intrattenimento a cura dei ragazzi di "Aga", oltre le live band "I Bavarotti" e "I Nuclears" (di giorno), mentre in serata spazio a "Ma Nu" (from Riviera Gang ) e "Mr Puma".