Loano non solo mare, giovedì 10 ottobre escursione nelle Langhe

Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 10 ottobre è in programma la consueta escursione nelle Langhe in compagnia dei membri del Cai di Bra, a cui seguirà l'altrettanto consueto pranzo “sociale”.

L'itinerario proposto è tratto da “Il sentiero del Partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio, libro rimasto incompiuto per la morte prematura dello scrittore della vita di Langa e della Resistenza.

L'escursione che si svolgerà nel territorio di San Donato di Mango percorrerà quindi i sentieri e i luoghi percorsi dai partigiani e descritti nei libri di Fenoglio, percorrendo coltivi, vallette incassate e crinali che offrono vasti panorami su tutta la valle Belbo.

A fine camminata, alle 14 circa, i partecipanti si ritroveranno presso il vicino agriturismo Cascina Anrì, nel comune di Mango d'Alba, per il pranzo (al costo di 20 euro).

La gita avrà una durata di circa 4 ore con un dislivello di 400 metri circa con itinerario a semi-anello. I capigita sono i membri del Cai di Bra a cui si aggiungono Beppe Peretti, Mario Chiappero e Cesare Zunino.

I partecipanti raggiungeranno le Langhe in bus, con ritrovo e partenza alle 8 da piazza Valerga. E' possibile prenotare un posto rivolgendosi presso la sezione Cai di Loano venerdì 4 ottobre dalle 21 alle 22.30 o mercoledì 9 ottobre dalle 15 alle 17.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019.67.23.66 o 3497854220).

L'obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.