Area di crisi complessa Savona, l'assessore Benveduti: “Da Invitalia ancora nessun contributo, il nuovo Governo rispetti l'impegno del rifinanziamento"

“Ricordiamo – aggiunge l’assessore - che il bando governativo ha avuto a Savona, alla luce della dimensione dell'area di crisi complessa, la più alta richiesta di investimento (pari a 66 milioni di euro di contributi richiesti per 107 milioni di investimento). È oltretutto per noi primario, chieder notizia dell'impegno assunto dal precedente Governo a rifinanziare il plafond di 20 milioni di euro con ulteriori 10 milioni. Non vorremmo nemmeno ipotizzare un diniego del nuovo esecutivo, rispetto a quanto precedentemente prospettato per mitigare la grave crisi che negli anni si è concentrata su tale zona”.

“Dal canto nostro, come Regione Liguria, abbiamo da subito adottato un atteggiamento concreto per non vanificare gli effetti della misura e per non mortificare il tessuto economico savonese, stanziando altri 20 milioni di euro di fondi FESR (16 di questi già attivati) per il sostegno e la riqualificazione delle micro, piccole, medie imprese del territorio, senza attendere gli esiti del finanziamento nazionale. Una condotta proattiva, che ci saremmo aspettati anche dai competenti ministeri che seguono tali pratiche, purtroppo anche oggi coerenti con la passività e lontananza dalla Liguria da loro dimostrata nel recente passato” conclude Benveduti.