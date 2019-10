Nomina di Giovanni Ferrari Barusso in TPL, i rallegramenti del sindaco di Finale Frascherelli

"Una gran risorsa per il territorio, professionista serio e capace, di certo saprà essere valore aggiunto per l’azienda di Trasporti Pubblici Locali.” Con queste parole Ugo Frascherelli plaude alla nomina di Giovanni Ferrari a direttore di TPL Linea.

“Di certo uomo di esperienza, non posso che essere orgoglioso di avere un finalese in un ruolo così importante , per noi un vanto. Sono certo che saprà affrontare le molte questioni che investono quotidianamente un'azienda così importante come TPL, a partire dall’ in house" conclude il primo cittadino finalese.

L'avvocato Ferrari nel 2014 è stato antagonista sconfitto dell’attuale sindaco Frascherelli, ma da sempre tra i due intercorre un rapporto di stima e rispetto.