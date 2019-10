Savona, Barbara Pasquali lascia il Pd e segue Renzi: "Ho preso la decisione di aderire ad Italia Viva"

"Dopo giorni di giusta riflessione, dopo essermi confrontata con molti, ho preso la decisione di aderire ad Italia Viva". Lo comunica con un post su Facebook Barbara Pasquali, capogruppo in Consiglio comunale (Savona) del Pd .

"Lo faccio con lo spirito che è sempre stata la mia cifra, che é quello di mettermi, nuovamente in gioco. Ancora una volta. È’ una sfida, se riusciremo sui territori a parlare a più persone possibili, se riusciremo davvero a creare quel partito plurale e non “personale” ce lo dirà solo il tempo. Credo fortemente che ci sia davvero molto da fare e una prateria da conquistare. Lo faremo in uno spazio politico più ampio, e penso che questo sia un bene anche per il Partito Democratico".

"Alle mie compagne e compagni di anni di militanza mi sento di dire grazie. Mi avete dato tanto ed insegnato molto. Ho imparato molto di me stessa. Ai miei compagni del Gruppo Consiliare dico che ci saranno molte battaglie da fare ancora insieme, fianco a fianco. Anche a loro va il mio grazie".

"Ora è il momento di prendere una nuova strada, a me piace camminare in montagna, non sono una centometrista. A me piace la fatica. Vedremo dove mi porterà ma questa non è la cosa più importante. L’essenziale è mettersi in cammino" conclude la Pasquali.