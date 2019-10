Settimana Mondiale per l'Allattamento: la Regione promuove una campagna informativa insieme a Galliera, Unicef e Leche League

" Il Galliera, unico Ospedale ligure certificato Ospedale Amico del Bambino-Unicef per il sostegno all'allattamento - spiega Massimo Mazzella, direttore Neonatologia del Galliera - da anni porta avanti iniziative per la promozione del latte materno. Anche in occasione della SAM 2019 gli operatori del Galliera saranno a disposizone per rinforzare nelle famiglie i messaggi positivi in relazione a questa fondamentale pratica di salute per la mamma e per il bambino. Quest'anno in particolare abbiamo deciso di "metterci in gioco" con questo Gioco dell'Oca insieme a la Leche Legue e Unicef per fornire in maniera divertente competenze e nozioni, rivivendo attraverso il gioco tante situazioni di vita che possono accadere a una mamma mentre allatta il suo bimbo" .

La SAM, che in Italia si svolge nella prima settimana di ottobre, non è solo per le donne che hanno allattato con soddisfazione. E' anche e soprattutto per ogni donna che avrebbe voluto allattare per un giorno, un mese, due anni e non è stata in grado di farlo. Quando l'allattamento finisce, queste donne vengono lasciate in balia dei loro sentimenti, senza alcun sostegno emotivo.

"È proprio per questo che la SAM è importante. Perché ogni donna che desidera allattare ha diritto a sostegno e informazioni adeguati. Proprio per questo ognuna di noi, che allatti o no, dovrebbe partecipare ad un incontro per la SAM, se c'è nella sua città, affinché nessun'altra madre debba più soffrire così. La Leche League lavora da 63 anni in questo senso", dice Carla Scarsi, responsabile relazioni esterne Leche League.