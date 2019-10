Millesimo, venerdì la "Festa dei Lettori" dedicata a "Le parole della Costituzione"

Il Presidio del libro, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e la casa editrice “Sorbello”, presenta la 15esima “Festa dei lettori” dedicata a “Le parole della Costituzione”. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 ottobre, alle ore 21, presso la sala consigliare del comune di Millesimo.

Ricchissimo il calendario a tema proposto: ad aprire la serata la presentazione del racconto “1945 -2019. L’incontro che ti fa cambiare il modo di vedere la vita” di Michela Verdesio, con letture del testo e l’intervento del sindaco di Millesimo Aldo Picalli. Seguirà “La riabilitazione equestre nello sport integrato”. Presentazione a livello internazionale del XV° congresso internazionale di Taiwan organizzato da Heti. Lettura, filmato, relazione ed intervento dott. Antonio Luca Sorbello.

“1945 -2019. L’incontro che ti fa cambiare il modo di vedere la vita”, non è un semplice racconto, ma il frutto del lavoro di due giovani Valbormidesi che hanno unito le loro capacità artistiche per dare vita a un “piccolo”, ma al tempo stesso estremamente significativo progetto editoriale. Michela Verdesio, cosseriese e Andrea Chiarlone, cairese, sono compagni di classe frequentano entrambi la III° liceo Classico al “Calasanzio” di Carcare. Lei la scorsa primavera scrive un racconto con il quale vince la I° borsa di studio bandita dall’Anpi carcarese “Florindo Mario Ferraro”, lui ha una passione per le arti figurative e una “mano” eccezionale nel disegno. Così decidono di mettere insieme le proprie “forze” e di non lasciare in un cassetto il proprio potenziale, ma di raccontarlo anche agli altri. L’idea piace e viene accolta con entusiasmo dalla casa editrice “Sorbello”. Nasce così un piccolo volume con il racconto della giovane autrice cosseriese, magistralmente illustrato dal disegnatore cairese. «Una piccola perla narrativa – commenta l’editore dottor Luca Sorbello -. Laddove i racconti di guerra lasciano trasparire orrore, paura e desolazione, in questo libro viene esaltata la beltà fanciullesca e l’ancestrale valore dell'amicizia e il desiderio di “libertà».

Subito dopo si aprirà il symposium sulla “pelle” coadiuvato dalle dottoresse Daniela Barlocco e Patrizia Suffia attraverso un percorso terapeutico oncologico sulla tossicità cutanea e il rituale quotidiano della pelle. Un progetto editoriale curato dalla casa editrice Sorbello di grande attualità che percorre tematiche terapeutiche con soluzioni per il benessere psicofisico e sociale.

Per concludere si tratteranno i temi dello “straniero” e della “famiglia” con la lettura dei testi “L’isola di Armin Greder” con slide a cura della dott.ssa Gaia De Marzo e “Spingendo la notte più in là” di Mario Calabresi a cura della dott.ssa Gaia De Marzo. «Una serata di approfondimento, di confronto e di incontro che partendo da argomenti diversi metterà in luce la fondamentale importanza della lettura» commenta il coordinatore del Presidio del libro di Millesimo, dottor Luca Sorbello.