Il Comune di Albenga incrementa il contributo economico per il servizio di sostegno scolastico, educativo e assistenziale mediante educatori professionali a favore di alunni disabili e con patologie gravi per l’anno scolastico 2019/2020.

La somma stanziata è di 61.724 euro divisi in 23.800 per il 2019 e altri 37.924 per il 2020.

Afferma l’Assessore Simona Vespo: “L’anno scorso erano stati stanziati circa 44 mila euro, quest’anno siamo riusciti a fare un grande sforzo per garantire più ore di sostegno e con gli educatori. La volontà è quella di riservare una particolare attenzione alle tematiche sociali specie se riguardano i bambini e le nostre scuole”.

Attraverso questo finanziamento saranno garantite quindi 1.225 ore di sostegno per il 2019 e 1952 per il 2020. La somma comunque potrà essere integrata qualora in corso d’anno si rendessero disponibili ulteriori risorse proprie dell’ente o derivanti da trasferimenti regionali.