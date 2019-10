A Pietra "I bambini non si toccano". Il sindaco: "No strumentalizzazioni". Più Italia: "Invito il sindaco a partecipare"

Si svolgerà venerdì 18 ottobre a Pietra Ligure , alle ore 18.00 in Piazza Vecchia, la manifestazione " I bambini non si toccano " promossa dal movimento Più Italia e organizzata da un gruppo di mamme " ingiustamente private dei loro figli " (così si legge sulla locandina dell'evento).

Un appuntamento che non è di certo passato inosservato all'opinione pubblica, oggi come non mai sensibile al tema della sottrazione illecita di minori: argomento tristemente legato all'ormai noto caso Bibbiano , località in provincia di Reggio Emilia al centro di inchiesta che da tempo sta occupando le pagine della cronaca nazionale.

Parole, quelle del primo cittadino, alle quali Fabrizio Pignalberi, presidente di Più Italia, ha replicato precisando: "di non aver mai associato, né tanto meno paragonato, il nome della città di Pietra Ligure agli eventi di Bibbiano. La nostra è una manifestazione pacifica che non ha assolutamente intenzione di puntare il dito contro nessuno, in particolar modo contro l'amministrazione comunale. Scendiamo in piazza per manifestare il nostro sostegno a tutte le mamme colpite da sottrazione di minori. Dunque rinnovo il mio invito al sindaco De Vincenzi a partecipare all'evento programmato nella bellissima città di Pietra Ligure".