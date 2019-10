Dego, l'Avis restaura i giochi per bambini in piazza del Monumento (FOTO)

Work in progress. L'Avis comunale di Dego restaura in accordo con il Comune, l'area giochi situata nella piazza del Monumento ai Caduti.

"Come associazione abbiamo deciso di contribuire al restauro a nostre spese - spiegano dall'Avis comunale - Ci siamo occupati dell'acquisto dei pezzi, come lo scivolo e la rete per l'arrampicata già montati nei giorni scorsi, che andranno a sostituire i componenti oramai usurati dal tempo".

L'obiettivo anche tramite il ripristino della corretta verniciatura, è quello di consentire ai bambini di giocare in sicurezza.

Ma non è tutto. Il medesimo intervento infatti, sarà eseguito prossimamente anche sui giochi situati nel giardino posizionato dietro le scuole elementari.