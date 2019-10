Nasce la Sezione intercomunale delle “Albissole” dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati

Un gruppo di cittadini, sensibili ai valori patriottici, ha costituito nei giorni scorsi la Sezione intercomunale delle “Albissole” dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati (A.I.C.I.), con Presidente Antonio Rossello. Si tratta della prima sezione della Federazione Provinciale di Savona dell’A.I.C.I., ricostituita in virtù della delega ricevuta da parte del Presidente Nazionale Vittorio Galoppini di Carpenedolo.

L’A.I.C.I. rientra nell’elenco delle Associazioni con personalità giuridica diramato dal Ministero della Difesa e, conformemente alle leggi vigenti e in assenza di lucro, si prefigge le finalità indicate nello Statuto.

Ulteriori informazioni per una più completa conoscenza sono disponibili su questo link (sito A.I.C.I. di Firenze).

La ricostituita Federazione, rinnovando in completa continuità l’impegno profuso in passato, è pertanto proiettata ad interagire nella Provincia di Savona, e località limitrofe, con Istituzioni, Amministrazioni ed Enti civili, militari e religiosi e con Associazioni ed Organizzazioni consimili, offrendo la propria disponibilità e collaborazione in occasione della celebrazione di feste nazionali e ricorrenze civili e di ogni iniziativa volta al raggiungimento degli scopi enunciati nello Statuto.

Ecco infine il link al SITO dove sono menzionati i riferimenti utili per contattare il Sodalizio.