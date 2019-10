Savona, procede spedito il piano del traffico del Campus: entro fine anno i risultati

Procede spedito lo studio sul traffico di Savona commissionato dall'Unione Industriali al campus di Savona. Ieri a Palazzo Sisto il sindaco Ilaria Caprioglio ha incontrato l'ingegner Simona Sacone, neo presidente di Tpl, per capire se ci sono novità sulla futura mobilità savonese.

"E stato approntato uno strumento di simulazione analisi che interessa al comune. Abbiamo effettuato alcune misurazioni per attualizzare strumenti per riuscire a aggiornare il traffico passato. Ora chiediamo un aiuto al comune, a Ips e a Ire per fare analisi e entro fine anno riusciremo a vedere risultati grazie a valutazioni di diversi scenari della viabilità. Poi potremo riuscire a mostrare il risultato alla cittadinanza e al comune" spiega Simona Sacone.

"Da parte mia c'è grande soddisfazione nell'apprendere che con i dati raccolti sia stato già calibrato il sistema scientifico. Il prossimo passo sarà immettere i dati dei rilevatori fissi e mobili. Insomma semplificando. l'hardware è pronto, adesso manca solo il software. Ringrazio l'ingegner Simona Sacone per il lavoro preciso, puntuale e competente che sta portando avanti" dice la prima cittadina.

Intanto come contraltare il vicesindaco Massimo Arecco martedì scorso ha concluso la presentazione del suo piano del traffico che sarà aperta al confronto con i cittadini, in Confcommercio, con l'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri.