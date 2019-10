Prima formazione di brina in Val Bormida. Questa mattina, un leggero strato di ghiaccio ha ricoperto le auto in alcune zone dell'Alta Valle, come Bardineto e Calizzano. Le temperature hanno sfiorato i zero gradi: 1.9° a Calizzano e 2.7° a Bardineto.

Leggermente più alti i valori nelle altre zone della Val Bormida: 4° a Giusvalla, 5° a Millesimo, 5.7° a Cairo Montenotte e 6° a Cosseria.