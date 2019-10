Giornata mondiale della vista: a Savona visite gratuite a cura di UICSV

La sezione di Savona dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti, in collaborazione con il Club Lions di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, aderisce alla giornata mondiale della vista.

Pertanto venerdì 11 ottobre, presso la sede dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti in Savona, in Via Ratti 1, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, saranno presenti la Dottoressa Nadia Grillo, oculista dell’Asl 2 Savonese, ed il Dottor Rosario Merenda, per effettuare gratuitamente la misurazione della pressione oculare e la misurazione della glicemia.

Per ulteriori informazioni contattare la sezione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Savona – Via Ratti 1-2 telefono 019/811645-019/850906